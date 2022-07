Allegri, Juve ha il dovere di tornare a vincere scudetto

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - "Per la prima volta in dieci anni siamo rimasti senza trofei, ora abbiamo il dovere di tornare a vincere lo scudetto": Massimiliano Allegri non si nasconde e dichiara apertamente gli obiettivi per la prossima stagione. "Di Maria e Pogba sono straordinari, la società è stata brava a sostituire subito De Ligt con Bremer che è un giocatore con le caratteristiche che cercavamo - aggiunge il tecnico della Juventus alla prima conferenza stampa in America - e inoltre partiamo da una buona base visto che è il secondo anno che siamo insieme".

Ora cominciano le gare della tournée negli States: "Contro il Chivas sarà un buon test anche se non stanno facendo bene in campionato - spiega Allegri - e dopo dieci giorni di lavoro, sono curioso di vedere come ci comporteremo: manca solo un mese all'inizio della stagione". (ANSA).