Siccità: Smi, almeno per tutto luglio caldo sopra la norma

(ANSA) - TORINO, 18 LUG - Almeno fino al termine di luglio caldo sopra la media e gran secco. Non lasciano speranze le previsioni a medi termine di Smi (Società Meteorologica Italiana). A parte qualche temporale tra domani e mercoledì, dovuti all'infiltrazione di aria atlantica, la cupola di aria di alta pressione africana farà salire quasi ogni giorno le massime fino a 38-39 gradi, localmente oltre i 40. Termometro a 24-28 gradi anche a 1.500 metri di altitudine e zero termico a 4.500-4.600 metri.

Oggi la rete di stazioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato 35.3 gradi nel centro di Torino, 35.6 ad Acqui Terme (Alessandria), 35.1 ad Asti, 35 a Isola S.Antonio (Alessandria). Domani massime in ulteriore aumento e qualche temporale vicino ai rilievi tra il Canavese e il Verbano. (ANSA).