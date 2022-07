Sanità: Cirio, con 'Azienda zero' linea di controllo Regione

(ANSA) - TORINO, 18 LUG - "La nostra è una sanità che con la pandemia ha messo a nudo dei punti di forza, ma anche delle grandi debolezze: e tra queste c'è che quell'autonomia delle aziende degli ospedali del Piemonte che era diventata quasi una sorta di anarchia. Mancava una linea di controllo da parte della Regione, sulle spese e sui servizi. Ecco il perchè dell'Azienda Zero". Lo ha detto il presidente Alberto Cirio alla presentazione, oggi pomeriggio, del modello piemontese dell'Azienda Zero nell'aula multimediale della Regione Piemonte.

"La necessità di un'uniformità e di un'omologazione tra le Asl - ha aggiunto l'assessore alla Sanità Luigi Icardi -, di una parità di trattamento tra tutti i cittadini piemontesi è l'obiettivo di Azienda Zero. Efficientamento e tante altre attività come il 118 vengono riportate ad un livello regionale, mentre prima erano frammentate sul territorio". (ANSA).