Alpini: 150 scalate su Alpi e Appennini per 150 anni Corpo

(ANSA) - TORINO, 15 LUG - Una cima scalata per ogni anno di vita del Corpo degli Alpini, 150. È l'iniziativa presentata questa mattina nella Sala degli stemmi del Museo Nazionale della Montagna a Torino, organizzata dal Comando delle Truppe Alpine insieme all'Associazione Nazionale Alpini (Ana). Già iniziata alcuni giorni fa, vede impegnati oltre 1.600 militari in ascensioni su tutto l'arco alpino e appenninico. "L'iniziativa si inserisce nella tradizionale attività dell'addestramento estivo delle Truppe Alpine dell'Esercito - ha spiegato il comandante, il generale di Corpo d'Armata, Ignazio Gamba - le ascese vengono fatte per addestrarci ma anche per ricordare da dove arriviamo e cosa abbiamo fatto con lo spirito di guardare nel futuro". "Le ascensioni delle prossime settimane - ha aggiunto - costituiranno un impegno notevole che contribuirà ad incrementare le capacità peculiari delle Truppe Alpine di condurre attività di warfighting in tutti gli ambienti, compreso quello montano e artico, contraddistinto da climi rigidi d'inverno e da vincoli posti dal terreno". Tra le cime di difficoltà variabile per le '150 cime' sono stati scelte quelle del Monte Bianco, Cervino, Gran Paradiso, Monte Rosa,, Gran Sasso, Monviso per un totale di circa 160 mila metri di dislivello positivo. Dieci le Regioni e Province autonome coinvolte. (ANSA).