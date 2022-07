Camion in fiamme, chiusa A5 nel Canavese verso Torino

(ANSA) - TORINO, 13 LUG - Temporaneamente chiusa l'autostrada A5 Torino-Aosta, dallo svincolo di San Giorgio Canavese in direzione Torino, per un autoarticolato in fiamme. Il camion ha preso fuoco durante la marcia tra gli svincoli di San Giorgio e Volpiano. Per dare modo ai vigili del fuoco di domare l'incendio, la polizia stradale ha istituito l'uscita obbligatoria allo svincolo di San Giorgio per tutti i veicoli diretti a Torino. Non si sono registrati feriti o intossicati.

