'Ucraini a scuola', a Torino sportello Aief per orientamento

(ANSA) - TORINO, 12 LUG - Grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo e di Xerjoff Group, la Fondazione Aief ha inaugurato oggi a Torino il primo call center di orientamento scolastico 'Ucraini a Scuola', rivolto ai profughi in età scolare. Sarà attivo dal 18 luglio al 29 settembre con un pausa per ferie dall'1 al 22 agosto, e risponderà al numero +39 329 5775559 o all'email ucraina@fondazioneaief.org tutte le mattine dalle 9 alle 13, in ucraino e in italiano.

I profughi ospiti nelle strutture di accoglienza o nelle famiglie di Torino e di tutti i comuni della Città Metropolitana potranno rivolgersi allo sportello per orientamento e informazioni su questioni scolastiche, aiuto nelle pratiche burocratiche, o chiedere aiuti come il ritiro di materiale scolastico.

"Il diritto all'istruzione - afferma il presidente della Fondazione Aief, Tommaso Varaldo - è uno dei tanti diritti violati dei profughi ucraini. Questo sportello call center vuole essere un supporto concreto per consentire a tutti i profughi in età scolare accolti nel nostro territorio un efficace inserimento nelle nostre scuole sin dall'avvio del nuovo anno scolastico". (ANSA).