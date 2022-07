Le Frecce Tricolori volano su Arona

(ANSA) - ARONA, 10 LUG - Sono state 25mila oggi le presenze ad Arona sul lago Maggiore, in provincia di Novara, per l'esibizione delle Frecce Tricolori, che ha chiuso l'Air Show durato tutto il pomeriggio.

Al dato ufficiale, diffuso dalla questura, vanno aggiunte le migliaia di persone visibili sull'altra sponda del lago, ad Angera in Lombardia e quelle posizionate a Meina e sul Vergante, sopra la cittadina lacustre. Una decina gli interventi del 118 per malori dovuti al gran caldo.

Della pattuglia hanno fatto parte anche tre piemontesi: il "Secondo gregario destro" Capitano Alessio Ghersi di Domodossola, il "1° Fanalino" Maggiore Franco Paolo Marocco di Pinerolo e il "Caposervizio efficienza velivoli" Tenente Colonnello Daniele Baldo di Novara. (ANSA).