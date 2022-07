Torino: in Comune da oggi 200 assunti, 42 vanno all'Anagrafe

(ANSA) - TORINO, 07 LUG - I primi 200 assunti del Comune di Torino nel settore amministrativo, hanno firmato oggi il contratto a tempo indeterminato nel settore amministrativo.

"Sono i primi, aiuteranno la macchina comunale a erogare i servizi. Abbiamo privilegiato i servizi ai cittadini essenziali più in difficoltà: 22 andranno all'anagrafe e 20 alle circoscrizioni", ha spiegato il sindaco Stefano Lo Russo. "Ci siamo dati l'obiettivo - ha aggiunto - di riuscire a smaltire entro la fine del 2022 l'arretrato che abbiamo trovato, soprattutto per quello che riguarda le carte d'identità, oltre 30.000, con aperture al sabato, risorse per gli straordinari.

Stiamo recuperando il ritardo, vogliamo partire nel 2023 con tempi normali. Le persone che arriveranno daranno ulteriore impulso a questa attività".

"L'età media dei nuovi assunti è bassa. Hanno superato il concorso a marzo e sono entrati in tempi record. Andranno in settori come l'edilizia, il commercio, a supporto delle attività legate al Pnrr. Finalmente nuove risorse, erano anni che non c'erano così tante assunzioni" commenta la vicesindaca Michela Favaro. In tutto entro l'anno sono previste mille assunzioni: ci sarà il concorso per geometri, il bando per gli assistenti sociali, poi le assunzioni di insegnanti e infine il concorso per i dirigenti (ANSA).