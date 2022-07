Ordine Ingegneri Torino, Giuseppe Ferro nuovo presidente

(ANSA) - TORINO, 07 LUG - Cambio al vertice dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino: Giuseppe Ferro è il nuovo presidente. Guiderà l'ente fino al 2026.Classe 1964, catanese, laureato in Ingegneria Civile Trasporti presso l'Università degli Studi di Catania, Ferro è professore ordinario di Scienza delle Costruzioni al Politecnico di Torino e, presso lo stesso Ateneo, direttore del Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica. È stato membro del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dal 2010 al 2017 e membro della Commissione delle Norme Tecniche per le Costruzioni. Svolge attività di consulenza per Procure e grandi società relativamente a problemi di ingegneria strutturale. È anche autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e atti di congressi.

"Ultimamente la categoria degli ingegneri non è stata sufficientemente interpellata per le emergenze che stiamo vivendo, anche se la maggior parte delle azioni intraprese per il rilancio dell'economia e del Pnrr vedono proprio gli ingegneri come protagonisti principali. Ci piacerebbe molto far rinascere un orgoglio di appartenenza dei nostri iscritti all'Ordine e vorremmo incrementare la loro partecipazione alla vita dell'Ordine, anche se comprendiamo che ciò comporti sacrifici professionali e personali" afferma Ferro. "Inoltre, vorremmo potenziare fortemente la sinergia tra ingegneri e Politecnico di Torino per quanto concerne la formazione continua, oggi confinata a una formalità necessaria che bisogna assolvere con la minore fatica possibile". (ANSA).