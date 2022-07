Manuel Agnelli, cambio 'vestito' e mi rimetto in gioco

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Parte domani dal Flowers Festival di Torino il nuovo tour di Manuel Agnelli, in scena tra successi firmati con gli Afterhours e i nuovi singoli che faranno parte dell'album da solista in arrivo. Ad accompagnarlo sul palco, una band composta per l'occasione da Frankie e DD dei Little Pieces Of Marmelade, Giacomo Rossetti dei Negrita e Beatrice Antolini.

L'occasione, per Manuel Agnelli sarà anche quella per presentare dal vivo i recenti singoli 'La profondità degli abissi', dalla colonna sonora del film Diabolik e vincitrice di un David di Donatello e di un Nastro D'Argento, entrambi per la miglior canzone originale, oltre a 'Proci' e 'Signorina Mani Avanti'. Il nuovo album, in uscita il 30 settembre, s'intitolerà invece 'Ama Il Prossimo Tuo Come Te Stesso'. "Ho sempre fatto quello che volevo - ha commentato Agnelli - ma adesso lo faccio senza il guscio protettivo della band. E' un occasione per cambiare vestito al mio linguaggio e mettermi in gioco".