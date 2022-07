Lo Russo, cultura può dare contributo alla ripartenza Paese

(ANSA) - TORINO, 05 LUG - "Nelle grandi città italiane la cultura rappresenta non solo un fattore aulico, leggero, ma anche di sviluppo. Dietro la parola cultura c'è un mondo produttivo importante che può dare un contributo importante alla ripartenza del Paese". Lo ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che ha aperto, al Museo del Risorgimento, gli Stati Generali della Cultura, l'annuale appuntamento a cura del Sole 24 Ore dedicato all'industrial culturale italiana.

"Il ministro Franceschini e il governo stanno lavorando concretamente - ha sottolineato Lo Russo - perché le nostre città possano rappresentare una rete per lo sviluppo culturale.

E' un momento molto complicato che angoscia tuti noi perché mette in discussione paradigmi come quello della pace condizione per continuare a sviluppare una strategia di sviluppo.La cultura più della moneta è il valore unificante. Le reti di città non solo italiane ma anche europee possono essere strumento per fare quadrato. Se saremo capaci di farlo potrà essere una parziale risposta a fenomeni disgregativi in atto in Europa e anche in Italia, molto pericolosi". (ANSA).