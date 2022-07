Unito, premio per il programma welfare e il benessere

(ANSA) - TORINO, 04 LUG - L'Università di Torino ha ottenuto la medaglia d'oro dal Fisu, la Federazione Internazionale Sport Universitari, per il programma di welfare. Alla cerimonia di consegna della targa al Rettorato dell'Università sono intervenuti il rettore Stefano Geuna e Alberto Rainoldi, vice rettore per il Welfare, la sostenibilità e lo sport. Lanciato dalla Fisu nel maggio 2020, il programma Healthy Campus è un processo di certificazione per gli atenei nel campo della salute e del benessere.

La Fisu ha stabilito 100 criteri con esperti internazionali per contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite. Tali obiettivi sono stati scelti tra sette domini: Attività Fisica e Sport, Nutrizione, Prevenzione delle patologie, Salute sociale e mentale, Educazione dei comportamenti a rischio, Ambiente, sostenibilità e responsabilità sociale, Gestione del progetto Healthy Campus. I criteri offrono a chi accetta la sfida una sorta di check list delle buone pratiche nell'Ateneo. Al momento hanno aderito 93 Università in tutto il mondo e, per la prima volta, 23 hanno ricevuto la certificazione. UniTo si è impegnata nel Piano Strategico a seguire il progetto e, in questa edizione, ha raggiunto 81 obiettivi su 100 e sette azioni sono state considerate Best Practice a livello internazionale. "Promuovere una cultura diffusa del benessere nella comunità di UniTo è uno degli obiettivi fondamentali del Piano Strategico di Ateneo perché può aiutare a orientare le scelte nella progettazione della prevenzione e a ridurre i costi sociali. L'eccellente punteggio ottenuto nel progetto Healthy Campus riflette l'efficacia delle nostre azioni. Vogliamo sviluppare una realtà di studio e ricerca attenta ai bisogni di tutti e al benessere delle persone, favorendo un ambiente aperto al dialogo, inclusivo" spiega Geuna. (ANSA).