Città metropolitana Torino, task force per Comuni per Pnrr

(ANSA) - TORINO, 04 LUG - La Regione Piemonte ha dato il via al tour "Piemonte digitale 2023", che dopo avere fatto una prima tappa a Novara è approdato oggi a Torino, nella sede della Città metropolitana, con l'obiettivo di accompagnare i Comuni nell'accesso ai fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), grazie a una task force che vede coinvolti Torino Wireless e Csi per offrire assistenza sia sul piano progettuale che procedurale. "La presenza oggi degli organi della Regione Piemonte in Città metropolitana è il segnale che si può lavorare insieme". Lo ha detto la consigliera delegata allo sviluppo economico e alla pianificazione strategica della Città metropolitana di Torino, Sonia Cambursano, per la presenza degli assessori regionali Matteo Marnati, Maurizio Marrone e Andrea Tronzano.

"In effetti sinora solo un terzo dei Comuni dell'area metropolitana ha partecipato ai bandi del Pnrr per la transizione digitale: i tempi sono stretti e il rischio è che i fondi vadano ad altre Regioni e amministrazioni" hanno fatto notare gli assessori regionali Marnati e Tronzano. Per questo entrerà in gioco il supporto di Torino Wireless e del Csi, che avranno il compito di fornire ai Comuni l'assistenza sia per la parte progettuale, in quei bandi in cui è prevista, sia quella procedurale, perché molti dei bandi dedicati ai Comuni prevedono l'erogazione di un contributo solo al raggiungimento degli obiettivi. (ANSA).