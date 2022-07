Saldi: primo giorno a Torino, parte la caccia all'affare

(ANSA) - TORINO, 02 LUG - Prima giornata di saldi anche in Piemonte e a Torino dove, complice il caldo, non si sono viste code davanti ai negozi. Da oggi al 28 agosto è caccia all'affare, con la speranza per i clienti che il risparmio sia reale, e per i commercianti che ci sia l'assalto agli scaffali.

Le previsioni di spesa per i piemontesi sono di circa 120-150 euro a famiglia, contro i 150-170 euro dello scorso anno.

"Il primo giorno di saldi non è più come un tempo, non c'è più la stessa attesa - afferma Lucia, 40enne, prima di entrare un negozio di abbigliamento del centro - avevo già fatto un giro nei giorni scorsi, c'erano già svendite e ne ho approfittato. Ma per tradizione volevo vedere qualcosa anche oggi".

"Siano molto speranzosi - afferma Andrea, titolare di un noto negozio di abbigliamento casual, il St.Andrew Gentleman Store - per questi saldi estivi. Torino sembra rialzare la testa dopo anni difficili. La gente ha ritrovato un po' di leggerezza e voglia di socialità accompagnata dal buon gusto del vestire".

"E' troppo presto per fare bilanci - affermano da Zara nella centrale Roma - ma chi critica le troppe promozioni durante l'anno, saldi a parte, forse non tiene conto di quello che vuole veramente la gente". (ANSA).