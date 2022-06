All'esame dal vivo e con l'avatar, primo laureato in Metaverso

Prima laurea nel Metaverso in Italia. La discuterà domani, lui e il suo avatar nel mondo virtuale, uno studente dell'Università di Torino, Edoardo Di Pietro, di Colle Val d'Elsa (Siena). Ha seguito il corso di Comunicazione, Ict e Media dell'ateneo torinese e domani pomeriggio - come riporta oggi il quotidiano La Stampa - si presenterà nelle due versioni alla commissione per l'esame di laurea. Lo studente senese ammette di essere emozionato: "Quando sei il primo a fare una cosa, sei il precursore di tutto ciò che verrà dopo di te. Quindi hai delle responsabilità enormi. Insomma: diventi uno standard del futuro".



Luciano Paccagnella, presidente del corso di studi in Comunicazione, Ict e Media, commenta con orgoglio: "Siamo costantemente impegnati nell'osservare il mutamento sociale e tecnologico, ma anche senza facili entusiasmi. Quello che cerchiamo di fare - dice a La Stampa - è coltivare la curiosità e la creatività degli studenti. Questa tesi va nella giusta direzione".