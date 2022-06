Scontro tra camion con ferito, chiusa statale nel Canavese

(ANSA) - TORINO, 29 GIU - La strada statale 565 che collega Ivrea con l'alto Canavese è chiusa dalle 11.30 di oggi a Baldissero a causa di un incidente nel quale sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti. La circolazione è provvisoriamente deviata sulla rete limitrofa con indicazioni in loco.

L'incidente si è verificato all'imbocco del Ponte Preti e un camionista ferito è stato ricoverato all'ospedale di Ivrea. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e i vigili del fuoco. Dinamica dell'incidente al vaglio dei carabinieri della compagnia di Ivrea. (ANSA).