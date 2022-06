Scritte No Vax a Cgil Torino: sindacato, non ci fermeranno

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - "Discriminare i lavoratori No Vax è un crimine", "Sindacato nazista" e "Non è vandalismo è lotta per i diritti". Sono alcune scritte fatte con la bomboletta spray di vernice rossa, firmate 'V_V', sui muri della sede centrale di Torino della Cgil, in via Pedrotti. Sul raid notturno sui muri del sindacato indaga la Digos della polizia. Nei giorni scorsi ad Acqui Terme (Alessandria) erano state imbrattate le sedi di Cgil, Cisl e Uil con analoghe scritte No Vax.

"La Cgil difende i diritti di tutte e tutti ogni giorno con i suoi iscritti e i suoi rappresentanti e non prende lezioni da chi, col favore della notte e incappucciato, scrive sui muri danneggiando la casa delle lavoratrici e dei lavoratori" afferma in una nota la sezione di Torino del sindacato.

"I vaccini - prosegue la Cgil di Torino - hanno impedito morti e tutelato la salute: ora bisognerebbe concentrarsi sul rilancio del sistema sanitario pubblico per tutte e tutti. Non saranno delle scritte a fermarci". (ANSA).