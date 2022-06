Allarme contraffazione,+300% auto e moto 'false' sequestrate

(ANSA) - TORINO, 28 GIU - La contraffazione non riguarda solo le opere d'arte o l'abbigliamento. Nel 2021 l'Agenzia Accise Dogane e Monopoli ha sequestrato - tra autoveicoli, ciclomotori e ricambi - oltre 36.000 pezzi contraffatti, con un incremento rispetto all'anno precedente di circa il 300%. Il dato è stato reso noto durante il convegno organizzato dal Mauto per riflettere sulle dimensioni della contraffazione.

A questo fenomeno il Museo dedica la mostra 'Fake, l'automobile tra originalità e contraffazione', occasione per osservare una galleria di falsi di notevole interesse, confrontarli con gli originali. Nelle sale del Museo sono esposte, una accanto all'altro, una Ferrari 250 Swb falsa e una vera, una Dino 196 Sp costruita da zero e una Ferrari 750 Monza autentica. In alcuni casi la contraffazione è di buon livello, sia pur imperfetta. In altri il lavoro è approssimativo e tutta la natura del progetto addirittura bizzarra. (ANSA).