Nova Coop, Dalle Rive presidente anche nel prossimo triennio

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - Ernesto Dalle Rive è stato confermato presidente di Nova Coop per il prossimo triennio, Lucia Ugazio sarà vicepresidente vicario. Lo ha deliberato il nuovo consiglio di amministrazione, nominato dall'assemblea generale che si è svolta con la modalità della delega del voto al rappresentante designato. Sono stati 25.638 i soci di Nova Coop che, dal 7 maggio al 13 giugno, hanno espresso il voto per delega nei negozi, via mail certificata, fax o con consegna diretta allo studio legale delegato. Rispetto all'anno scorso i votanti sono stati 2.794 in più (+12%). I nuovi soci che hanno partecipato per la prima volta sono 489 (1,9%).

L'assemblea ha anche approvato il bilancio civilistico e quello consolidato 2021. Nova Coop ha chiuso il 2021 con un valore della produzione di 1,078 miliardi di euro e un utile netto di 16,35 milioni. Il bilancio consolidato di gruppo ha registrato un valore complessivo delle vendite consolidate a 1,821 miliardi di euro.

"I risultati positivi consuntivati dalla cooperativa nel 2021 - spiega Dalle Rive - hanno confermato l'utilità del piano strategico che ha guidato il nostro sviluppo nell'ultimo triennio in un contesto difficile e incerto, nel quale la pandemia e le sue conseguenze di lungo periodo hanno impattato sul settore della Gdo e sulla sua organizzazione. I nostri obiettivi strategici sono stati costruire l'omnicanalità e affermare la centralità del cliente attraverso una molteplicità di azioni tra loro coerenti e sinergiche. A queste è stato necessario affiancare altre piste di lavoro per cogliere nuove opportunità di mercato, intervenire sulla struttura dei costi e individuare nuove leve per garantire la sostenibilità della rete di vendita". (ANSA).