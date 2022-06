Aeroporto Torino migliore scalo europeo della sua categoria

(ANSA) - TORINO, 24 GIU - Torino Airport vince il primo premio come Best European Airport nella sua categoria (fino a 5 milioni di passeggeri) di Aci Europe, l'associazione che riunisce oltre 500 scali di 55 paesi. I Best Airport Awards, alla 18esima edizione, premiano l'eccellenza e i risultati eccezionali raggiunti dagli scali nell'intero portafoglio di attività aeroportuali, e quest'anno hanno voluto premiare sia i molti modi in cui gli aeroporti si stanno riprendendo dopo la pandemia da Covid-19, sia la crescente attenzione alle iniziative legate alla sostenibilità. L'Aeroporto di Torino è stato giudicato da una giuria indipendente formata da esperti di aviazione civile della Commissione Europea, di Eurocontrol, di Sesar Joint Undertaking, di International Forum e di Ecac-European Civil Aviation Conference.

L'Aeroporto di Torino si è distinto "per la significativa capacità di ripresa messa in atto nonostante la pandemia, ampliando come mai prima il proprio network voli e contribuendo così alla connettività del territorio". Particolare rilevanza è poi stata attribuita all'intenso lavoro dedicato all'innovazione e alla sostenibilità. "Sono orgoglioso e onorato - ha detto l'amministratore delegato Andrea Andorno - che l'Aeroporto di Torino sia stato premiato come miglior scalo europeo del 2022 nella sua categoria. Ringrazio Aci Europe e la giuria, che hanno riconosciuto il valore del nostro impegno. Il mio ringraziamento va in particolare a tutti i dipendenti del Gruppo Sagat che hanno reso possibile questo importante risultato, frutto del lavoro di una grande squadra. Grazie, naturalmente, anche ai nostri azionisti che da sempre pongono grande attenzione e supportano lo sviluppo del nostro aeroporto in un'ottica innovativa e sostenibile". (ANSA).