Siccità: Lo Russo, contribuire tutti a tenuta del sistema

(ANSA) - TORINO, 20 GIU - "L'appello a non sprecare acqua vale sempre, perché è un bene primario che non va sprecato a prescindere. In un momento come questo è doppio: cercare il più possibile di limitare i consumi idrici e domestici. Un appello ad avere buonsenso nel cercare di contribuire, anche con il proprio comportamento, a una tenuta generale del sistema che in questo momento è critica". Così, a margine della consegna delle benemerenze civiche, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a proposito dell'emergenza siccità. "Il fatto che a Torino non siamo ancora in emergenza - osserva Lo Russo - non significa che non possa succedere, quindi questo tempo è fondamentale per acquisire comportamenti virtuosi".

In merito alla situazione del torinese, dove già un'ottantina di comuni hanno emesso ordinanze per disciplinare l'uso dell'acqua, il sindaco ricorda che "per quanto riguarda l'approvvigionamento idropotabile è critica per le aree pedemontane e montane, non lo è ancora per quanto riguarda Torino, che ha la maggioranza dei suoi prelievi da pozzi, quindi meno suscettibile a questa condizione climatica. La situazione è monitorata con attenzione - assicura - e dobbiamo mettere in campo un'azione che vada nell'ottica di ridurre i consumi che non sono strettamente necessari. Ovviamente dipende dalla persistenza di questo caldo e siccità - conclude - , che sta dimostrando la necessità di dover fare investimenti infrastrutturali sulle rete e sulle strutture di accumulo di risorse idriche e invasi, ai quali ritengo opportuno tornare a pensare seriamente". (ANSA).