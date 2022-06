Il Lago Maggiore in tre giorni ha perso un metro

(ANSA) - VERBANIA, 20 GIU - Non si ferma la discesa del lago Maggiore. Il livello, che il 17 giugno si trovava a 193,89 metri, oggi è a 192,83. Nel Verbano-Cusio-Ossola 'zona rossa' per la siccità nei Comuni di Baveno, San Bernardino Verbano, Cambiasca, Vignone e Brovello Carpugnino nel Verbano, Pieve Vergonte e Piedimulera nell'Ossola. In altri 6-7 Comuni gli interventi di contrasto all'emergenza idrica prevedono interventi con autobotti e sono state emesse ordinanze per limitare gli sprechi e razionare l'acqua in fasce orarie, generalmente di notte. (ANSA).