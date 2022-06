Auto: 11/o Rally Lana Storico di Lombardo e Consiglio

(ANSA) - BIELLA, 19 GIU - Quarta vittoria stagionale, e la prima sulle strade biellesi, per Angelo Lombardo e Roberto Consiglio su Porsche 911 Rsr Gruppo 4 portacolori della Scuderia Ro Racing all'11/a edizione del Rally Lana Storico. Il duo siciliano ha avuto la meglio sui locali Marco Bertinotti e Andrea Rondi in gara con una versione Gruppo B della coupé tedesca con la quale si sono aggiudicati il 4/o Raggruppamento oltre a tre delle otto prove speciali. A completare il podio assoluto il veloce Ivan Fioravanti con la Ford Escort Rs Gruppo 4 condivisa con Annalisa Vercella Marchese, con la quale va a primeggiare in 3/o Raggruppamento In evidenza nelle varie classi alcuni equipaggi ben posizionati anche a livello generale ad iniziare da quello formato da Luca Prina Mello e Simone Bottega primi nella 2-2000 del 2/o Raggruppamento e tredicesimi assoluti con la Bmw 2002 Tii, imitati nella medesima classe, ma del 3°, da Alessandro Mazzucato e Michele Orietti su Opel Ascona SR con la quale sono diciottesimi e Luca Delle Coste e Franca Regis Milano che svettano nella 2-1600 con la Fiat Ritmo 75, ventiduesima nella generale, e si aggiudicando anche uno dei due premi messi in palio per ricordare il pilota Ettore Amione, grazie alla vittoria della classe; il secondo, quello per il miglior equipaggio canavese va a gratificare Daniele Ferron e Francesco Cuaz in gara con un'Opel Kadett GT/e.

Nella classifica delle scuderie nuova vittoria per il Team Bassano. (ANSA).