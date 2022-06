Siccità: Lo Russo, situazione idrica Torino sotto controllo

(ANSA) - TORINO, 17 GIU - "La situazione idrica a Torino è sotto controllo, risulta critica in alcune aree pedemontane e montane, in quanto servite da acqua proveniente da sorgente che, a causa delle scarse precipitazioni, sono in sofferenza. Torino ha il suo approvvigionamento idrico prevalentemente da pozzi a oltre 200 metri di profondità, i quali, dopo la verifica fatta in control room, non manifestano sofferenze". A sottolinearlo il sindaco, Stefano Lo Russo che questa mattina, insieme al presidente della Smat, Paolo Romano, è stato alla sala di controllo del gestore del servizio idrico per la rete dell'area metropolitana per verificare la situazione alla luce dell'emergenza siccità in Piemonte.

"Ad oggi - spiega - rimangono sotto stretta osservazione quei comuni a cui è stato chiesto di emettere ordinanze anti-spreco.

I piani per l'emergenza idrica al momento non prevedono criticità tali da compromettere la somministrazione di acqua potabile alla popolazione. E' una situazione che prevede la massima attenzione e ci stiamo rendendo conto tutti di quanto sia importante questa risorsa e di quanto sia importante la programmazione degli interventi come la manutenzione delle reti, gli invasi, le opere di mitigazione, di stoccaggio e di accumulo, che devono essere messe in campo. Dobbiamo prevedere un uso più attento delle acque potabili - conclude - e metterci in cautela e sicurezza qualora, come pare, questo periodo di siccità continui". (ANSA).