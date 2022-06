Aeroporto Torino, debutta volo Ryanair per Zara in Croazia

(ANSA) - TORINO, 17 GIU - Parte oggi il nuovo volo da Torino Airport per Zara, in Croazia, operato da Ryanair. Si tratta dell'ultimo della serie di novità che la compagnia aerea low cost ha avviato nella stagione estiva 2022 dalla base di Torino.

Il nuovo collegamento, operato con due frequenze settimanali (lunedì e venerdì) e disponibile a prezzi molto accessibili, consente al territorio piemontese di essere collegato a una città mai servite prima d'ora direttamente, aumentandone dunque la connettività.

Il nuovo volo per Zara amplia così il network di destinazioni raggiungibili da Torino: nella stagione estiva 2022 sono complessivamente 62 le mete collegate da e per Torino, di cui 47 internazionali, con un'offerta di tariffe molto basse per un ampio ventaglio di destinazioni. (ANSA).