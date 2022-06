Corto celebra 180 anni Riva, star Favino, Beckham e Leclerc

(ANSA) - TORINO, 16 GIU - E' on line da oggi su YouTube e sui social network un nuovo cortometraggio che celebra i 180 anni di Riva, lo storico brand italiano della nautica di lusso: le star sono Pierfrancesco Favino, David Beckham e Charles Leclerc.

Presentato in anteprima sabato scorso a Venezia e lanciato oggi a livello mondiale, il film è ispirato alla serie televisiva britannica The Persuaders, conosciuta in Italia con il titolo Attenti a quei due. Il corto è stato girato e prodotto da Armando Testa Studios, in un set blindato sulla costa tra Sanremo e Monaco a maggio, sotto la direzione artistica dell'agenzia Armando Testa e diretto dal regista internazionale Federico Brugia. Come nella pellicola originale ideata e prodotta nel 1971 e 1972 da Robert Baker e tutta giocata sulla dualità scanzonata da Tony Curtis e Roger Moore, anche nel film firmato da Riva si incontrano due personaggi eccezionali, Pierfrancesco Favino e David Beckham. "Quella di Riva è una storia da film e questo cortometraggio straordinario, con un trio di protagonisti clamoroso, è la perfetta celebrazione del 180esimo anniversario. Ringrazio Pierfrancesco, David e Charles per la passione e il divertimento che hanno messo nel progetto: il risultato è spettacolare" commenta Alberto Galassi, ceo di Ferretti Group Per Marco Testa, presidente del Gruppo Armando Testa, "l'occasione di mettere insieme un brand iconico come Riva, grande patrimonio dell'Italia, e un cast di superstar internazionali, per noi di Armando Testa non è stato un lavoro ma la realizzazione di un sogno". (ANSA).