La Passione di Sordevolo riallestita dopo 7 anni

(ANSA) - TORINO, 14 GIU - La Passione di Sordevolo, evento di teatro popolare che coinvolge come attori 120 dei 1.350 abitanti del paese in provincia di Biella e come comparse altri 500, torna dopo 7 anni di pausa. E' infatti un appuntamento quinquennale, che ha avuto 2 anni ulteriori di stop a causa della pandemia. In programma 32 repliche nei fine settimana fra il 18 giugno e il 25 settembre, più due repliche che sullo stesso testo vedranno protagonisti i bambini di Sordevolo.

La presentazione oggi a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, alla presenza dell'assessore regionale al Turismo Vittoria Poggio e del governatore piemontese Alberto Cirio, oltre ai responsabili della manifestazione, a partire dal sindaco di Sordevolo Alberto Monticone. A rappresentare il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, il consigliere Michele Mosca.

La rappresentazione, della durata di due ore e mezza, avviene in un anfiteatro costruito nel 2000, che dal 2005 è stato dotato di tribune coperte. Ogni anno attira nel piccolo centro biellese 30 mila turisti, per i quali vengono costruiti pacchetti ad hoc che includono soste e visite nei punti attrattivi dell'area.

"L'attenzione a un territorio - ha detto Cirio - si deve avere a 360 gradi, ed è la ragione per cui continuiamo a investire sulla sicurezza del biellese: proprio oggi abbiamo inaugurato il ponte ricostruito dopo l'alluvione a Crevacuore.

Solo in un territorio sicuro si possono valorizzare le iniziative culturali e turistiche".

"E' importante - ha sottolineato Poggio - tornare in presenza dopo due anni di pandemia per il più importante evento di teatro che afferma i principi della cristianità. E' un segnale di quanto questo territorio sia capace di rispondere con iniziative di attrattività internazionale, che sono motivo di orgoglio per il Piemonte". (ANSA).