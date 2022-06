Cross Festival sul Lago Maggiore guarda alla sostenibilità

(ANSA) - TORINO, 11 GIU - Guarda in faccia la sostenibilità e il cambiamento la decima edizione di Cross Festival, l'evento internazionale di Arti Performative in corso sul Lago Maggiore fino al 2 luglio, organizzato da Lis Lab Performing Arts con la direzione artistica di Antonella Cirigliano.

Il pay off di quest'anno è infatti Be the Change, con un calendario ricco di spettacoli e iniziative collaterali realizzato secondo criteri di sostenibilità ambientale ed economica, in linea con il riconoscimento ISso20121 rinnovato anche il 2022. Per questa edizione della ripresa CrossFestival si è diviso in due parti distribuite su due territori in due fasi temporali, la prima parte del Festival ha luogo a Verbania (VCO) e si chiude domani, la seconda si terrà sul Lago D'Orta, tra Ameno e Orta San Giulio (Novara), dal 17 giugno al 2 luglio 2022. La sezione pensata per Verbania ha avuto il suo focus sulla danza e il suo spettacolo più caratterizzante è stato, ieri sera, 'Botanica', realizzato dal collettivo Deproducers e guidato dal filosofo della biologia Telmo Pievani.

Per il Lago d'Orta e i suggestivi borghi storici di Ameno e Orta San Giulio, immersi nei boschi, sono invece stati ideati spettacoli e performance multidisciplinari e attività collaterali pensati per riscoprire i luoghi naturalistici. Fil rouge di questa seconda parte è l'attenzione verso il mondo vegetale, il ritorno alla terra e la cura per l'ambiente. Cross Festival è sostenuto da Mic, Regione Piemonte, Comune di Verbania, Comune di Ameno, Fondazione Piemonte dal Vivo, Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Vco, e Compagnia di San Paolo sul bando Art Waves. (ANSA).