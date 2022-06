Comunali, in Piemonte voto riguarda oltre 500 mila elettori

(ANSA) - TORINO, 11 GIU - Sono poco più di mezzo milione, 501.295 secondo i dati del ministero dell'Interno, gli elettori del Piemonte chiamati a rinnovare sindaci e consigli comunali di 92 Comuni della regione. Urne aperte, dalle 7 alle 23 di domenica 12 giugno, in tre capoluoghi di provincia, Alessandria, Asti e Cuneo e in altri 7 Comuni con più di 15 mila abitanti: Grugliasco e Chivasso, nel Torinese, Acqui Terme (Alessandria), Mondovì e Savigliano (Cuneo), Borgomanero (Novara), Omegna (Verbano-Cusio-Ossola).

Ad Alessandria e provincia si vota in 13 Comuni, nell'Astigiano in 11, nel Biellese in 2; nella provincia di Cuneo Amministrative in 18 Comuni oltre al capoluogo, nel Novarese in 5, nel Verbano-Cusio-Ossola in 7, altrettanti nel Vercellese, 28 nella Città Metropolitana di Torino.

Tra i Comuni al voto, Angrogna, nel Pinerolese, il cui consiglio è stato sciolto dopo la morte del sindaco, e altri 8 Comuni per motivi diversi dalla scadenza naturale: San Benigno Canavese, dove il sindaco ha lasciato per motivi di salute, Vigone, per decesso del primo cittadino, Torrazzo (Biella), (Vercelli) Demonte, Sommariva Bosco e Cravanzana, nel Cuneese, e Campertogno , per dimissioni legate a motivi politici, Mombello, piccolo Comune in provincia di Torino -meno di 400 abitanti - dove nel 2021 non si era presentata alcuna lista. Questa volta i candidati sindaci sono ben 5, per il consiglio comunale sono in corsa in 41. (ANSA).