Era un paese senza candidati, ora ha 5 aspiranti sindaco

(ANSA) - TORINO, 11 GIU - L'appuntamento elettorale dello scorso autunno era andato deserto: nessun candidato a sindaco, nessuna lista. E a Mombello di Torino, un paese collinare con meno di 400 abitanti ai confini con la provincia di Asti, era stato nominato il commissario prefettizio. Pochi mesi dopo il quadro è completamento diverso: in corsa per diventare primo cittadino sono addirittura in 5, con altrettante liste e 41 candidati consiglieri (14 uomini e 27 donne), più di uno, quindi, ogni dieci residenti. E così sembrano appartenere ad un'altra epoca le parole che suonavano come una resa del sindaco uscente nel 2021, Vincenzo Verbena per spiegare la mancata ricandidatura. Una decisione motivata da "gravi problemi personali" ma anche dalle tante incombenze: "il sindaco - aveva scritto in una lettera - non firma solo documenti, ma si occupa di ogni aspetto: dalla manutenzione ordinaria alla progettazione e alla partecipazione a bandi pubblici per reperire risorse sempre più scarse".

La sfida è stata raccolta e in lizza ci sono Luciana Picogna (Insieme per Mombello), Marco Traverso (Mombello al centro), Roberto Foglio (Civica Solidale Ambientalista liberale), Marco Soffiato (Popolo della Famiglia) ed Edoardo Vizzari (Futuro Piemonte Mombello c'è) . (ANSA).