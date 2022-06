Sci: monumento a Marta Bassino nella sua città nel Cuneese

(ANSA) - CUNEO, 10 GIU - Un monumento a Marta Bassino nella sua città, Borgo San Dalmazzo (Cuneo): è stato inaugurato in omaggio alla sciatrice cuneese, 27 anni, lo scorso anno campionessa del mondo nello slalom parallelo a Cortina d'Ampezzo e vincitrice della Coppa del Mondo di slalom gigante. Il monumento sorge nella rotonda stradale all'ingresso delle valli Gesso e Vermenagna, realizzato da Atl del Cuneese e Parco Alpi Marittime, di cui Bassino è testimonial.

La sciatrice azzurra è anche testimonial dell'Aitf (Associazione Italiana Trapiantati di Fegato) e ha deciso di mettere all'asta alcuni dei suoi cimeli sportivi per finanziare l'attività dell'associazione. A partire dalla serata di oggi per 7 giorni saranno su Ebay alcuni gadget, come gli occhiali customizzati per le Olimpiadi Pechino 2022, cappellino e polo della Nazionale Italiana sci alpino, il casco da slalom gigante utilizzato nella Coppa del Mondo 2021/22, una tuta delle gare velocità (discesa libera e Super G) utilizzata nella stagione 2021/22 e un pettorale super combinata femminile Olimpiadi Pechino 2022. Tutti i memorabilia sono autografate. (ANSA).