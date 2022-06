'Eno Week' apre l'estate moncalierese, vini e cibi a km zero

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - La rassegna estiva moncalierese 'Ogni passo, una scoperta' prende il via venerdì 10 giugno con la prima edizione della 'Eno Week', in programma fino al 16 giugno, nel Giardino delle Rose del Castello dove è allestito un itinerario tra le etichette del vino italiano, da quelle piemontesi alla Sicilia.

Il sipario sulla manifestazione si alza con una serata diffusa che coinvolge ristoranti, enoteche, osterie e trattorie di Moncalieri.

Nel week end dell'11 e 12 Giugno al Castello degustazione di vini italiani e prodotti della terra moncalierese, tra i quali il Salame di Trippa, la Trippa, il Lardo di Moncalieri, il Salsiccia, Ravanello Tabasso.

Martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 giugno l'Eno Week continua nella città di Moncalieri.

Le manifestazioni sono organizzate da KLUG APS, Bonobo Events e Orticola Piemonte, con il supporto di Camera di Commercio di Torino, del Comune di Moncalieri e con il patrocinio della Città di Torino; partner la Città del Gusto Torino-Gambero Rosso, Go Wine, Fisar Torino, Eataly Torino, Torino DOC, Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino. (ANSA).