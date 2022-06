Holding Moda investe sul digitale e porta il metaverso nel lusso

(ANSA) - TORINO, 09 GIU - Holding Moda - controllata di Holding Industriale (Hind), società di investimenti in aziende di piccole e medie dimensioni del Made in Italy - sceglie di investire su nuove tecnologie per portare l'eccellenza della manifattura italiana nel metaverso, presentando il progetto Metaverse Experience nel suo showroom di Parigi. Con questa iniziativa Holding Moda - con il partner tecnico Monogrid, studio fiorentino specializzato in esperienze digitali interattive - porta le applicazioni della tecnologia al mondo della moda e del lusso, aprendo nuove prospettive nel metaverso.

Metaverse Experience rientra nel calendario di eventi che verranno organizzati da Holding Moda nello showroom nel cuore del Marais, ambiente concepito anche come uno spazio di condivisione e di formazione. In particolare, durante la serata dell'8 giugno dedicata ai Brand del lusso e clienti di Holding Moda, alcuni abiti realizzati per l'occasione sono stati riprodotti in uno spazio virtuale, accessibile attraverso innovativi strumenti di realtà aumentata. La Metaverse Experience, con altri strumenti digitali, verrà adottata da Holding Moda con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione con i suoi clienti, permettendo loro di percepire il valore e la qualità dei capi che vengono prodotti dalle aziende del gruppo anche a distanza con risvolti anche in ambito di sostenibilità. "A integrazione del progetto di archivio digitale e di showroom virtuale, l'iniziativa Metaverse Experience rappresenta un tassello di un piano di implementazione di tecnologie innovative che Holding Moda vuole esplorare per supportare i brand del lusso nostri clienti e affiancare all'assoluta qualità della manifattura italiana", commenta Giulio Guasco, amministratore delegato di Holding Moda.. (ANSA).