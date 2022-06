In bici contro un'auto, in coma chef stellato

Lo chef stellato Christian Milone è in coma farmacologico, ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cto di Torino, dopo un grave incidente stradale avvenuto a Pinerolo sulla strada provinciale 129 per Buriasco, dove abita. Milone, che mentre era in bicicletta si è scontrato con un auto è stato operato dai neurochirurghi dell'ospedale tornese. La prognosi è riservata. 43 anni cuoco della Trattoria Zappatori di Pinerolo dal 2006, una stella Michelin, Milone ha una grande passione per le due ruote fin da giovane ed e' stato anche ciclista professionista.