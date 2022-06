Salario minimo: Nisini, rafforzare contrattazione collettiva

(ANSA) - ALESSANDRIA, 07 GIU - "Sul lavoro è importante il tema che è al tavolo del Governo ormai da settimane: è uscita la direttiva europea sul salario minimo, un tema molto dibattuto che vede sensibilità diverse all'interno del Governo italiano.

E' giusto che tutti abbiano un salario equo e dignitoso, ma la via - secondo la Lega e secondo me, che sono sottosegretario al ministro del Lavoro - è un rafforzamento della contrattazione collettiva nazionale. Perché parlare solo di salario minimo vuol dire togliere tutte quelle tutele che la contrattazione collettiva dà e, di fatto, andare anche a nuocere ai lavoratori". Così Tiziana Nisini, sottosegretaria al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in occasione di un tavolo a tema organizzato dall'amministrazione comunale ad Alessandria, a Villa Guerci. Presenti anche esponenti della Provincia e imprenditori locali.

"Bisognerà rafforzare - ha aggiunto - quello che è stato costruito dalle parti sociali negli anni, rafforzare la contrattazione collettiva, combattere i contratti pirata. Gli strumenti ci sono, basta attivarli per arrivare a far sì che tutti abbiano non solo un salario dignitoso, ma anche tutte le tutele afferenti alla vita lavorativa". (ANSA).