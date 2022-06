Peste suina: iniziata posa rete anti-cinghiali in Piemonte

(ANSA) - ALESSANDRIA, 01 GIU - E' iniziata in provincia di Alessandria la posa della rete di contenimento per limitare i movimenti dei cinghiali e, di conseguenza, il propagarsi della Peste suina africana che tra Piemonte e Liguria si è già manifestata in 136 casi, da fine dicembre. L'installazione è partita a 720 metri di altitudine, nel comune di Ponzone (Alessandria) e la recinzione sarà progressivamente portata fino al territorio di Voltri (Genova). "Rispettiamo le leggi europee e nazionali. In queste settimane - ha detto Fabio Carosso, vicepresidente della Regione Piemonte con delega al coordinamento gestione Psa - quando eravamo in attesa del lavoro di sindaci e tecnici, in costante contatto con ministero della Salute, Regione e Province, c'erano uomini che hanno visitato, controllato, misurato per poter fare un lavoro effettivamente semplice, anche che non disturbasse troppo le persone che abitano in queste zone. Oggi si parte, finalmente, perché grazie a queste reti mettiamo in sicurezza il territorio, ma possiamo anche permettere a chi vive in queste zone di tornare alla normalità".

In parallelo, si procederà "come da accordi con Ispra e il ministero, al depopolamento dei cinghiali: è stato approvato - ha ricordato Carosso - un piano di abbattimento di questi animali che, essendo in quantità così elevata, creano questo problema e diffondono questo virus con una rapidità che non possiamo permetterci". (ANSA).