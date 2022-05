FI: L'Italia del Futuro ad Alessandria, ospite Berlusconi

(ANSA) - ALESSANDRIA, 31 MAG - Sabato 4 giugno Alessandria ospita il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in occasione della manifestazione interregionale 'L'Italia del Futuro', che dopo Roma e Napoli fa tappa al Teatro Alessandrino.

"Il Paese sta attraversando una fase difficile e la politica deve prenderne atto, ha la responsabilità di dare risposte, ascoltando il territorio", sottolineano i parlamentari Paolo Zangrillo e Roberto Rosso, coordinatore e vicecoordinatore regionale di Forza Italia.

Attività economiche, logistica e infrastrutture sono i temi al centro della convention, che avrà una parte dedicata agli amministratori locali. Nel pomeriggio, invece, sono in programma, tra gli altri, gli interventi del viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto Fratin, del vicepresidente nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, del governatore del Piemonte, Alberto Cirio, e di esponenti di Camera e Senato.

"Chiuderà Silvio Berlusconi, tornato finalmente in campo con vigore e determinazione - sottolinea Zangrillo - memore ancora del grande successo e dell'ottima accoglienza per la sua visita ad Alessandria nel 2007". Già 5 i pullman attesi da Torino e provincia. Molti arriveranno da Liguria e Valle d'Aosta. "Il nostro partito - sottolinea Emily Rini, coordinatrice regionale Vallè - sta tornando in modo importante sulla scena politica.

Alessandria sarà un'altra grande occasione". (ANSA).