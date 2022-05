Zucchero: successo World Wild Tour, a Berlino con Clapton

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Continua il grande successo di Zucchero Sugar Fornaciari e del suo World Wild Tour che domenica 29 maggio fa tappa al Waldbuhne di Berlino per lo show in una delle location più belle d'Europa per i concerti open-air che ha come protagonista anche Eric Clapton. Zucchero intratterrà il pubblico con oltre 2 ore di musica, eseguendo live i suoi più grandi successi e i brani degli ultimi progetti discografici "Discover" e "D.O.C." accompagnato da una band d'eccezione.

Dopo due anni di restrizioni a causa della pandemia, il "World Wild Tour" è partito il 18 aprile da Glasgow (Regno Unito), ha registrato il sold out dei due concerti alla Royal Albert Hall di Londra e richiamato oltre 150.000 spettatori, italiani e internazionali, con i 14 concerti tenuti in Italia, all'Arena di Verona. Il tour vedrà l'artista impegnato in tutto il mondo fino al mese di ottobre, e a grande richiesta tornerà nuovamente in Italia durante i mesi estivi in alcuni dei festival più prestigiosi del Bel Paese.

Queste le date estive del "World Wild Tour" in Italia: 2 luglio - Nichelino (TO) - Sonic Park (Palazzina di Caccia di Stupinigi) 4 luglio - Este (PD) - Estestate (Arena Castello Carrarese) 7 luglio - Palmanova (UD) - Estate Di Stelle (Piazza Grande) 8 luglio - Parma - Parma Città della Musica (Parco Ducale) 20 Luglio - Lucca - Lucca Summer Festival (Mura di Lucca) Ad accompagnare l'artista sul palco durante il "World Wild Tour" la band internazionale composta da: Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns) e Oma Jali (backing vocals).

È attualmente in radio il singolo "Fiore di Maggio", grandissimo successo di Fabio Concato che Zucchero ha deciso di reinterpretare e inserire nel suo ultimo disco Discover. (ANSA).