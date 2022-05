Giornata gioco libero all'aperto,bimbi in piazza in 80 città

(ANSA) - TORINO, 28 MAG - Nelle piazze di 80 città e paesi del Piemonte è stata festeggiata oggi la prima Giornata del gioco libero all'aperto, creata dall'assessorato all'Infanzia della Regione Piemonte. L'iniziativa è stata presentata a Torino dall'assessore Chiara Caucino in piazza Castello, proprio davanti al palazzo della Regione dove i bambini hanno potuto sbizzarrirsi nei giochi creativi all'aperto. Erano presenti anche l'assessora all'Istruzione del Comune di Torino, Carlotta Salerno, la garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Ylenia Serra, la presidente del comitato piemontese di Unicef Maria Costanza Trapanelli, il direttore dell'ufficio Pastorale giovanile dell'arcidiocesi di Torino, don Luca Ramello.

"Si parte con 80 comuni in tutte le province piemontesi - ha detto l'assessore Caucino - e nei prossimi anni speriamo che questa giornata si celebri all'unisono in tutto il Piemonte.

Oggi l'80% dei bambini italiani non gioca mai fuori casa, all'aperto, un dato allarmante, e questa giornata istituita dalla Regione Piemonte è un messaggio di speranza per invertire la tendenza per tornare a quei giochi che fanno bene alla socialità, alla creatività e alla salute. I bambini devono recuperare i loro spazi e dobbiamo crearne di nuovi".

Il presidente della Regione Piemonte è intervenuto con un videomessaggio rivolto ai bambini: "Divertitevi, giocate, fatelo soprattutto per recuperare questi due anni così difficili, che vi hanno costretto a limitare non solo le attività a scuola e le relazioni sociali, ma anche il gioco. Dobbiamo ricordarci - ha aggiunto il governatore - che il gioco non è solo divertimento, è crescita, soprattutto quando si è bambini. Ecco perché la Regione e l'assessorato guidato da Chiara Caucino hanno avuto la grande idea di creare questa giornata importante per ricordare a tutti noi quanto è importante giocare e dare gli spazi giusti ai bambini. A tutti i bambini del Piemonte - ha concluso Cirio - vogliamo dedicare attenzione, impegno, interventi". (ANSA).