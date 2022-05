Premio: Acqui Ambiente ex aequo ad azienda e ricercatori

(ANSA) - ACQUI TERME (ALESSANDRIA), 25 MAG - Assegnati i premi della 14/a edizione di Acqui Ambiente, organizzato dal Comune con il contributo della Fondazione CrA: il riconoscimento 'Ken Saro Wiva' va ex aequo all'architetto Gianfranco Paghera, del gruppo omonimo impegnato nel recupero e trasformazione territoriale, e al professor Marco Simonetti insieme al post-doc Vincenzo Gentile del Dipartimento di Energia del Politecnico di Torino per il progetto Aquaseek di recupero umidità in atmosfera per riutilizzo come acqua potabile. Il riconoscimento 'Testimone dell'ambiente' va a Licia Colò, conduttrice televisiva e fondatrice dell'onlus 'Animali e animali', Vincitori ex aequo, su 72 opere a stampa arrivate, Beppe Conti con 'Dolomiti da leggenda. Dal 1937 ad oggi', inno alla bicicletta e alle imprese sportive dei Campioni, e Antonello Provenzale con 'Coccodrilli al Polo Nord e ghiacci all'Equatore.

Storia del clima della Terra dalle origini ai giorni nostri'.

Menzione a Coralie Bickford-Smith per 'Il lombrico e lo storno'; Lisa Casali per 'Il dilemma del consumatore Green'; Fabio Genovesi per 'Il calamaro gigante'; Eliana Liotta per 'Il cibo che ci salverà. La svolta ecologica a tavola per aiutare il pianeta e la salute'. Cerimonia di premiazione il 2 luglio a Villa Ottoleghi, presenta Tessa Gelisio (Testimone dell'Ambiente 2021); interviene Roberta Castiglioni, naturalista zoologa, titolare della Darwin Ricerca e Divulgazione Naturalistica.

(ANSA).