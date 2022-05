Vittime di phising, +30% richieste di aiuto raccolte da Unc

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Boom di richieste di aiuto dalle vittime di phising. Gli sportelli di Unc (unione nazionale consumatori) ne hanno registrato un incremento del 30% negli ultimi tempi, come rivela l'avvocato Patrizia Polliotto, presidente del Comitato Regionale. "Con l'aumento del ricorso alla tecnologia quale strumento privilegiato per scambi personali e commerciali - spiega - moltissime persone si rivolgono a noi dopo avere ricevuto sulla propria posta elettronica e-mail che sembrano provenire da indirizzi conosciuti, in quanto simili a quelle presenti in rubrica, o da indirizzi sconosciuti ma riconducibili a qualche organizzazione o ente, con minacce di decreti ingiuntivi, avvio di cause e infondate pretese risarcitorie".

Nell'ambito del phishing - prosegue l'avvocato Poliotto - "anche molte mail relative a fantomatici procedimenti giudiziari penali per pornografia infantile, pedofilia, cyberpornografia ed esibizionismo. Tutte comunicazioni fasulle riferite ad articoli inesistenti del Codice Penale e a sedi irreali delle varie Forze dell'Ordine, per indurre il destinatario a inviare i propri dati sensibili", (ANSA).