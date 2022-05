Rapina in banca alla 'Inside Man', sei arresti nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Sono accusati di aver rapinato, lo scorso 18 febbraio, una banca di Poirino (Torino) i sei pregiudicati arrestati questa mattina all'alba dai carabinieri del capoluogo piemontese, su richiesta della Procura di Asti.

Secondo gli inquirenti gli indagati, esperti rapinatori, si sarebbero introdotti in una filiale Unicredit a volto coperto e armati di pistola e coltelli: dopo aver immobilizzato con delle fascette di plastica dipendenti e clienti, i malviventi avrebbero prelevato il contenuto delle cassette di sicurezza, portando via oltre che al denaro contante, anche gioielli, pietre preziose e monete antiche. La rapina, che ricorda per certi aspetti il film Inside Man, fruttò un bottino di circa cinquecentomila euro. (ANSA).