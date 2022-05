Cinema: Haile Gerima a Torino racconta la resistenza etiope

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Parte oggi da Torino, dal Cinema Massimo-Museo Nazionale del Cinema, fino al 29 maggio, 'Visioni del rimosso. Il Cinema di Haile Gerima', a cura dell'Archivio nazionale cinematografico della Resistenza, la prima retrospettiva completa dedicata al regista in Italia. La rassegna, oltre a presentare tutti i film di Gerima, attore e regista etiope formatosi negli Stati Uniti, in particolare nella famosa 'Scuola dei registi neri di Los Angeles', proporrà in anteprima assoluta il work in progress di Black Lions, Roman Wolves / The Children of Adwa. Si tratta di un documentario di memoria, a cui Gerima lavora da decenni, concepito come il seguito di Adwa, an African Victory, pensato per narrare la risposta del popolo etiope contro l'esercito fascista del 1935.

Vi si racconta il trauma collettivo dell'invasione, ma anche la tenace resistenza che portò in seguito all'indipendenza. Al montaggio, le testimonianze e i ricordi dei sopravvissuti alla guerra d'Etiopia (1935-1936) si intrecciano con immagini d'archivio, con il folclore secolare, canti di guerra, poesie di lode. La proiezione, alla presenza dello stesso Gerima, mostrerà la prima ora di questo lungo lavoro che include l'esperienza vissuta dal padre del regista. Un'occasione - spiegano gli organizzatori - per continuare la lettura critica del passato coloniale italiano e per affrontare alcune questioni scottanti del presente come il razzismo, le guerre e le discriminazioni.

La valorizzazione dei materiali d'archivio, tra cui la memoria filmica, porta Gerima, e con lui lo spettatore, a sovvertire lo sguardo sulla storia del colonialismo italiano e non solo. Dopo Torino, Gerima porterà il suo lavoro a Vienna, Marsiglia e a Washington. (ANSA).