Massime oltre i 35 gradi, lunedì alta pressione cede

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - Caldo torrido oggi in Piemonte con massime fino a 35 gradi in pianura. La stazione meteo installata a Moncalieri (Torino) da Smi (Società Meteorologica Italiana) ha registrato una temperatura nell'aria di 35,4 gradi, cinque in più rispetto a ieri. Nel centro di Torino alla stazione di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ai Giardini Reali il termometro è arrivato a 32.4; massime oltre i 30 gradi in quasi tutte le località di pianura e bassa collina: 31 ad Alessandria, 31.9 a Cameri (Novara), 31.2 a Tricerro (Vercelli), 30.9 a Villano Solaro (Cuneo). Ai 4.560 metri di altitudine della Capanna Margherita, sul Monte Rosa, il termometro è salito fino a -3.1 gradi.

Anche la giornata di domenica sarà molto calda, mentre da lunedì l'alta pressione nordafricana comincerà a cedere e per martedì Arpa prevede temporali anche forti. (ANSA).