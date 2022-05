Bersaglieri: 160 al saggio ginnico del raduno nazionale

(ANSA) - CUNEO, 21 MAG - SI è tenuto oggi pomeriggio (con il passaggio di aerei ultraleggeri) il "saggio ginnico" che i bersaglieri effettivi hanno offerto allo stadio Paschiero di Cuneo, uno degli ultimi appuntamenti nel calendario del 69o Raduno nazionale dei fanti piumati: un'ora di dimostrazioni con oltre 160 militari, uomini e donne, dell'XI Reggimento.

In uniforme ginnica o in tenuta da combattimento, i militari hanno mostrato l'essenza del loro addestramento: dalle simulazioni di combattimento, attacchi e difese, poi balzi e salti nel cerchio.

Stasera alle 21, in piazza Foro Boario il Gran Galà di Fanfare dal titolo "La storia siamo noi", musicato dalla Fanfara di Asti e da altre quattro fanfare che giungeranno da piazza Galimberti. Domani poi dalle 9,30 la sfilata finale prima del volo delle Frecce Tricolori previsto per fine mattinata nel cielo di Cuneo. (ANSA).