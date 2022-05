Hermes in the making, in mostra gli artigiani della maison

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - Undici artigiani della maison Hermes mostrano il loro 'savoir-faire': la realizzazione di una sella, la lavorazione del pellame, l'incisione dei carré e la stampa della seta, la lavorazione di guanti e orologi, la pittura su porcellana, l'incastonatura di pietre preziose, la riparazione del cuoio e l'applicazione del point-sellier, il punto sellaio. E' la mostra interattiva Hermès in the Making, fino al 29 maggio nella Sala Fucine delle Ogr Torino. Il percorso si ispira al tavolo da lavoro dell'artigiano e si articola intorno a quattro temi: tutela e trasmissione del savoir-faire, rispetto e qualità delle materie, consapevolezza del valore del tempo, radicamento territoriale.

"Ricerca dell'eccellenza e ingegno, sviluppo di competenze e di abilità, tradizione, innovazione e sostenibilità, sono valori che da sempre contraddistinguono Ogr Torino e che ritroviamo pienamente in Hermès in the Making" spiega Massimo Lapucci, ceo delle Ogr Torino. "Gli artigiani mostrano dal vivo e raccontano il loro mestiere interagendo con il pubblico. Oltre a scoprire i savoir-faire che rendono speciale la nostra maison, come quello del cuoio e della seta, questo evento è l'occasione per riflettere su temi legati alla sostenibilità come la provenienza delle materie prime, la creazione di nuovi atelier e la formazione dei nostri artigiani. Il pubblico avrà la possibilità di conoscere il programma Manufacto, dove le scuole aprono le porte all'artigianato", afferma Francesca di Carrobio, ceo Hermès Italia e Grecia. (ANSA).