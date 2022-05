Consiglio d'Europa, scatta la 'zona rossa' in centro Torino

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - E' attiva dalle 9 la 'zona di massima sicurezza' disposta nel centro di Torino per l'arrivo dei ministri degli Esteri, che partecipano all'evento conclusivo del semestre di presidenza italiana del Consiglio d'Europa.

Vietata la circolazione delle auto, deviati i mezzi pubblici, sono stati chiusi 61 esercizi commerciali.

I 46 ministri, che si riuniranno per la sessione ufficiale del comitato domani, venerdì 20 maggio, alla Reggia di Venaria, arrivano in città oggi; previsti momenti istituzionali e di visita a Palazzo Carignano, Palazzo Madama e in Prefettura, dove è in programma la cena.

La zona è transennata e presidiata dalle forze dell'ordine, ma i torinesi sembrano vivere il disagio con indifferenza.

"Domani torna tutto come prima. Qualcuno farà un giro più largo, e poi dopo tutta la gente dei giorni scorsi c'è un po' di pace", dicono alcuni. Unici varchi di accesso per i residenti e per chi lavora sono agli angoli di via Garibaldi e via Po. I turisti che alloggiano in centro sono in possesso di autorizzazione rilasciate dalle rispettive strutture. (ANSA).