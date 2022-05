Camera Commercio promuove Alto Piemonte come meta turistica

(ANSA) - VERCELLI, 18 MAG - I territori dell'Alto Piemonte alla ribalta tra le destinazioni turistiche italiane. Per raccontare le attrattive dell'area compresa tra le province di Vercelli, Novara, Biella e Vco è stato realizzato un inserto di otto pagine allegato alla rivista TTG Italia, leader tra le testate di settore, grazie all'iniziativa della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, in collaborazione con le Agenzie Turistiche Locali.

L'inserto è consultabile dal sito www.ttgitalia.com; martedì 31 maggio è inoltre in programma un webinar rivolto ai consulenti di viaggio dal titolo "Monte Rosa, Laghi, Alto Piemonte. Il principio naturale della vacanza" in cui verranno approfonditi i contenuti della guida. Oltre a questo, l'Alto Piemonte sarà protagonista di altre azioni promozionali sulle pagine di una guida Lonely Planet e delle riviste "Dove" e "Bell'Italia" del Gruppo Cairo Communication.

"Quest'area vanta un patrimonio straordinario - commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio dell'Alto Piemonte - ed è una meta di assoluto richiamo per gli amanti delle attività all'aria aperta e del turismo lento. I territori vanno promossi insieme in quanto rappresentano una destinazione dal potenziale attrattivo decisamente elevato". (ANSA).