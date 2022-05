Indigeno, progetto per migliorare vivibilità Lungo Dora

(ANSA) - TORINO, 17 MAG - Parte sabato 21 maggio Indigeno, il progetto di attivazione di comunità e rigenerazione urbana - risultato primo beneficiario del bando ToNite - Area 2, lanciato dal Comune di Torino e finanziato nell'ambito del programma europeo Uia Urban Innovative Actions, volto a migliorare la vivibilità e la sicurezza del Lungo Dora. Prima iniziativa la mostra fotografica open air in via Pallavicino, a firma di Arianna Arcara del collettivo Cesura, a cura di Giangavino Pazzola per Camera Centro Italiano per la Fotografia, e il percorso di arte muraria e interventi pittorici de Il Cerchio e le gocce.

Durante il periodo trascorso in via Pallavicino, Arcara ha ritratto gli abitanti, coinvolti in prima persona in un processo di storytelling collettivo con l'obiettivo di documentare la storia del quartiere. (ANSA).