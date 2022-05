Carabinieri Forestali, esche avvelenate fenomeno diffuso

(ANSA) - CUNEO, 17 MAG - "Le esche avvelenate non sono selettive, possono essere ingerite da svariate specie animali e talvolta possono essere pericolose anche per l'uomo". Lo sostengono i carabinieri forestali intervenuti nei giorni scorsi a Cherasco, in provincia di Cuneo, per l'avvelenamento di un Weimaraner, o Bracco di Weimar, morto poco dopo essere tornato a casa da una passeggiata con il padrone.

"Questo fenomeno purtroppo è ancora molto diffuco e per contrastarlo è essenziale la cooperazione da parte di tutti", aggiungono i militari dell'arma, che indagano per identificare i responsabili dell'avvelenamento. (ANSA).